Passos: Idoso é indiciado pela PCMG por estupro e importunação sexual

Homem teria assediado a profissional verbalmente, além de a ter agarrado e tentado beijá-la.

Um homem, de 68 anos, foi indiciado pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) pelos crimes de estupro e importunação sexual cometidos contra uma massagista, de 26 anos, nos meses de março e abril deste ano.

De acordo com as investigações, coordenadas pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher em Passos, no Sul de Minas, o suspeito agendou diversas sessões de massagem na clínica onde a vítima trabalhava. Nas duas primeiras sessões, o homem teria assediado a profissional verbalmente, além de a ter agarrado e tentado beijá-la.

Na última sessão de massagem, o indiciado teria utilizado de força física para abusar da vítima. Quando a mulher conseguiu se desvencilhar do investigado, ele permaneceu em atos obscenos sobre a maca da clínica, sendo filmado pela vítima nesse momento.

Conforme a dona do local, outras massagistas do estabelecimento já haviam reclamado sobre a conduta do homem, confirmando que era comum o assédio. Ainda de acordo com a mulher, a funcionária que denunciou o abuso já havia relatado o comportamento do suspeito durante as sessões de massagens, afirmando que somente continuou os atendimentos porque o indiciado teria garantido que não cometeria mais nenhum tipo de assédio contra ela.

Segundo a delegada Mariana Fioravante Romualdo, a vítima foi encaminhada para atendimento psicológico no Centro de Referência e Atendimento à Mulher em situação de Violência (Cramp). A delegada também ressaltou que os crimes contra a dignidade sexual merecem maior celeridade nas investigações, uma vez que as vítimas, em regra, sentem-se envergonhadas e desacreditadas no momento de relatar o crime.

O inquérito policial foi relatado e remetido à Justiça.

Fonte e foto: PCMG