Passos é 2º lugar em Atenção Primária no Brasil em cidades entre 100 e 200 mil habitantes

Passos ficou em primeiro lugar quando comparado ao percentual de alcance de indicadores.

Foto: Prefeitura de Passos

A Prefeitura de Passos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde informa à população que a nossa cidade é o segundo melhor índice de indicadores em Atenção Primária da região, de Minas Gerais e do país, para cidades entre 100 e 200 mil habitantes. Esta é a segunda vez consecutiva que o município figura em excelentes níveis de pontuação no Programa Previne Brasil.

Conforme a coordenação da Atenção Primária à Saúde, o resultado trata-se dos Indicadores de Desempenho do Programa Previne Brasil. A cidade brasileira com a maior pontuação é Coronel Fabriciano-MG, com 100% empatado com Umuarama-PR. E, Coronel Fabriciano se mantém na liderança no ranking pelo 4º quadrimestre seguido. Passos tem a segunda maior nota com 99,9%.

Passos ficou em primeiro lugar quando comparado ao percentual de alcance de indicadores. O percentual no Brasil é de 80,9; na região Sudeste é de 75,6; em Minas Gerais, de 84,24 e o de Passos é 99,80.

Comparando com municípios da região do Sul de Minas com mais de 100.000 habitantes, o município de Passos fica à frente de Pouso Alegre (92,06%); Poços de Caldas (77,05%) e Alfenas (64,55%). Na micro região Sul, Passos ficou atrás de São João Batista do Glória e Piumhi que alcançaram 100% dos indicadores, ficando em terceira posição no ranking.

Com esse resultado, Passos mostra que a Atenção Primária à Saúde do município, por meio de 24 equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF), consegue ofertar para os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) um pré-natal de qualidade, coleta de exames de prevenção do câncer de colo uterino em mulheres de 25 a 64 anos, boa cobertura vacinal em crianças menores de 1 ano e atendimento de qualidade para pessoas com hipertensão e diabetes.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o Previne Brasil funciona por meio de indicadores que medem a eficiência do serviço ao cidadão por meio de ações direcionadas à saúde da mulher, criança e pacientes crônicos, dentre outras iniciativas. Com foco na prevenção, os serviços garantem melhor atendimento, acompanhamento e resultados. Para manter o controle, o Previne Brasil passou a remunerar a prestação dos serviços por critérios: captação ponderada, pagamento por desempenho, incentivo para ações estratégicas e critério populacional.

Fonte: Prefeitura de Passos