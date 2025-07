Passos busca fortalecer processos de trabalho na Atenção Primária à Saúde

Objetivo é qualificar equipes municipais e ampliar a efetividade das ações junto à população

Foto: Enio Modesto/SES-MG

Com o objetivo de orientar e qualificar a atuação das equipes municipais de Atenção Primária à Saúde (APS), a Superintendência Regional de Saúde (SRS) de Passos, por meio da Coordenação de Redes de Atenção à Saúde (CRAS), tem promovido encontros periódicos voltados ao fortalecimento dos processos de trabalho no território. A ação conta com a participação das referências técnicas em APS e promoção da saúde.

Segundo Gilmar Antonio Batista Machado, referência técnica em APS, os encontros com os coordenadores municipais e equipes técnicas são fundamentais para qualificar os serviços ofertados à população. “A pauta tem sido centrada no fortalecimento dos processos de trabalho, especialmente das equipes no território, buscando a integralidade do cuidado e o fortalecimento do vínculo com os usuários do SUS”, destacou.

Durante a reunião mais recente, realizada em 25 de junho, foi apresentado o projeto Monitora Melhor, desenvolvido pela SRS Passos. A iniciativa integra ações da APS e da Vigilância em Saúde com foco no monitoramento de resoluções estaduais, no cofinanciamento federal e na implementação de políticas de equidade.

Também foram discutidos temas como o cofinanciamento da Política Estadual de Promoção da Saúde (POEPS), as Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) e estratégias relacionadas às Políticas de Promoção da Equidade. “A reunião possibilitou discussões aprofundadas sobre os determinantes sociais da saúde e estratégias para fortalecimento das ações de promoção da saúde nos municípios”, avaliou Jaqueline Silva Santos, referência técnica em promoção da saúde.

A troca de experiências exitosas entre os municípios também foi destaque no encontro. Gilmar Machado ressaltou a importância desse compartilhamento para inspirar e qualificar as práticas locais. “Aproveitamos a oportunidade para incentivar boas práticas já em andamento no território”, afirmou.

Foram apresentadas experiências dos municípios de Bom Jesus da Penha, com foco na atuação dos agentes comunitários de saúde; Itaú de Minas e Passos, com ações em saúde mental e atividades de grupo com participação da comunidade; e Passos, com destaque para as ações coletivas desenvolvidas pelas equipes multiprofissionais da APS (eMulti). “Essas três frentes — o trabalho dos agentes, as ações em saúde mental e a organização da eMulti — têm grande impacto no fortalecimento da Atenção Primária”, reforçou Gilmar Machado.

A reunião contou ainda com uma atividade formativa voltada às políticas de equidade, enfatizando a importância do olhar atento dos profissionais da APS e da gestão para garantir o acesso das populações em situação de maior vulnerabilidade aos serviços de saúde.

O encontro foi encerrado com uma discussão sobre o cofinanciamento federal da APS, especialmente no que se refere ao componente de qualidade, fundamental para garantir os recursos necessários ao aprimoramento da assistência prestada nos municípios.

Fonte: SES-MG