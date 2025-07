Passos alcança 23,2 pontos no ICMS Patrimônio Cultural

Resultado final será divulgado após a análise dos recursos e servirá de base para o repasse do ICMS Cultural no ano de 2026.

Foto: Prefeitura de Passos

Na última segunda-feira, o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha-MG) divulgou a pontuação provisória do ICMS Patrimônio Cultural referente ao exercício de 2026. O município de Passos atingiu a marca de 23,2 pontos, resultado que reflete as ações de preservação e valorização do patrimônio cultural realizadas ao longo de 2024.

A pontuação provisória é parte do processo de avaliação dos municípios mineiros para a distribuição do repasse do ICMS Patrimônio Cultural, uma política pública que visa estimular a proteção dos bens culturais e o fortalecimento das políticas de preservação em nível municipal.

O índice leva em consideração critérios como a existência e funcionamento de Conselho Municipal de Patrimônio Cultural, legislação de proteção ao patrimônio, inventários atualizados, além de ações de educação patrimonial e investimentos em bens protegidos.

A nota de 23,2 pontos posiciona Passos entre os municípios que têm buscado avançar na preservação do seu patrimônio histórico, arquitetônico e cultural. A pontuação ainda pode ser revisada, já que o período para apresentação de recursos segue aberto até a data estabelecida pelo Iepha-MG.

Fonte: Prefeitura de Passos