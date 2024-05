Passeio ciclístico para deficientes visuais tem segunda edição no domingo em Poços de Caldas

Ao todo, o percurso tem 30 km, sentido Fazenda Cocal, entrando na Fazenda Chiqueirão e saída na sede da ACPC.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

No próximo domingo (2) acontece a segunda edição do 2º Pedal do Projeto Olhos Aventureiros. O passeio ciclístico, voltado a deficientes visuais, será realizado com bicicletas duplas e começa às 7h30, na sede da Associação dos Ciclistas de Poços de Caldas (ACPC), no Bortolan, na rua Ângelo Jáculo s/n.

Ao todo, o percurso tem 30 km, sentido Fazenda Cocal, entrando na Fazenda Chiqueirão e saída na sede da ACPC.

As inscrições podem ser feitas pela internet. Haverá um sorteio online de brindes.

A iniciativa é idealizada e organizada pela engenheira ambiental e ciclista, Thais Elaine Piva Lopes. O evento tem apoio da ADDV-PC e da Prefeitura. Mais informações: (35) 98801-0795.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas