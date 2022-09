Passeio ciclístico comemora dia sem carro no domingo, em Poços de Caldas

Primeira saída vai ser às 8h30, do Estádio Ronaldão, e a segunda, às 9h, com início na Estação Fepasa.

Foto: Divulgação Prefeitura de Poços de Caldas.

Para marcar a comemoração do Dia Mundial Sem Carro, haverá em um passeio especial que pode ser feito de bicicleta ou a pé no domingo (25). São dois percursos com saídas em horários diferentes.

A primeira saída vai ser às 8h30, do Estádio Ronaldão, e a segunda, às 9h, com início na Estação Fepasa. O destino do passeio é o Parque Ecológico da Zona Sul. Para participar, não é necessário realizar inscrição. Basta levar um quilo de alimento. Quem fizer a doação vai ganhar uma medalha. Os participantes vão contar ainda com brindes no local, shows, praça de alimentação e uma minicompetição para as crianças.

O evento é realizado pela Rádio Onda Poços e pela Associação de Ciclistas de Poços de Caldas, com apoio da Secretaria Municipal de Esportes e do Demutran (Departamento Municipal de Trânsito).

Shows

A programação musical no Parque Ecológico vai começar às 11h, com um tributo a Tim Maia. Às 14h30, é a vez da banda Covernation, e, às 16h, do grupo Daquele Jeito. A Secretaria de Esportes ressalta que não será permitida a entrada com coolers e materiais cortantes.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas.