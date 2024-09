Passagem de Moto Romaria terá operação especial nas principais rodovias da região

Tráfego entre Pouso Alegre e Itajubá será alterado entre 10H e 12H deste sábado (14)

Foto: EPR Sul de Minas

Com o objetivo de garantir a segurança dos condutores que trafegam pelas rodovias administradas pela EPR Vias do Café e EPR Sul de Minas, a concessionária irá montar uma operação especial de tráfego para a passagem de cerca de 200 motociclistas que irão transitar pelas principais rodovias da região na manhã deste sábado (14) com destino à Aparecida, no Vale do Paraíba.

A operação está agendada para este sábado (14) no período da manhã. O grupo que sai de Nova Resende/MG irá trafegar inicialmente pela MGC-491, prevendo passar pela praça de Muzambinho às seis da manhã e pela praça de Alfenas por volta das sete da manhã, trechos sob a responsabilidade da EPR Vias do Café. “A operação especial irá destinar cabines extras exclusivas para os motociclistas a fim de facilitar a passagem e preservar o fluxo para os demais usuários”, afirma o diretor-executivo da EPR Vias do Café, José Salim.

No trajeto, a Moto Romaria seguirá sentido BR-459, já na área de concessão da EPR Sul de Minas. A previsão é de que, por volta de 10 da manhã, os motociclistas passem pelo km 101,25, trevo de cruzamento entre BR-459 e a MG-179. O local ficará interditado temporariamente para a passagem do comboio. As motocicletas seguirão com escolta e em baixa velocidade pela BR-459 até Itajubá, trecho sob a responsabilidade da EPR Sul de Minas.

“A operação especial tem como objetivo garantir a segurança dos usuários tanto da Moto Romaria quanto das comunidades que circulam diariamente pelas estradas concedidas à EPR. Iremos disponibilizar uma estrutura extra de viaturas e sinalizações específicas durante todo o trajeto para que a passagem dos motociclistas ocorra com fluidez e conforto”, informa Érica Kawatake, diretora-executiva da EPR Sul de Minas.

Durante a passagem pela praça, localizada na BR-459 no quilômetro km 117,3, o grupo de motociclistas também será direcionado para cabines específicas, a fim de garantir o bom funcionamento da operação.

O esquema especial deve encerrar por volta de meio dia. Com esse planejamento a EPR reafirma o compromisso com a segurança e bem-estar de todos os condutores por meio de uma experiência segura e eficiente durante o evento. A concessionária recomenda que o trajeto a ser utilizado pela Moto Romaria seja evitado durante o período da manhã deste sábado (14). Especialmente entre 10h e 12h.

Fonte: EPR Sul de Minas