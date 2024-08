Passa Quatro recebe influenciador Rick Chester no Varejo +

Evento do Sebrae Minas ocorrerá dia 13 de agosto para orientar pequenos negócios varejistas sobre novidades e tendências do setor

Foto: Reprodução

Estão abertas as inscrições para o Varejo + em Passa Quatro, no Sul do estado. A iniciativa vai apresentar soluções e tendências do mercado varejista, incluindo discussões sobre atendimento ao cliente, estratégias comerciais, gestão e inovação. O encontro será realizado no dia 13 de agosto, no Hotel Recanto das Hortênsias. A inscrição deve ser feita neste link. Mais informações podem ser obtidas no telefone (35) 3690-5140.

A programação inclui debates e palestras em que os participantes poderão trocar experiências e receber dicas e orientações sobre ferramentas e soluções inovadoras para impulsionar o negócio e aumentar as vendas no varejo.

Às 19h15, será promovida a palestra “Inteligência Artificial para aumentar as vendas no varejo”, com o estrategista em negócios, consultor de marketing digital Jony Lan. Em seguida, às 20h30, será realizada a palestra “De vendedor a Harvard”, com o empreendedor e influenciador digital Rick Chesther.

O evento é promovido pelo Sebrae Minas em parceria com as Associações Comerciais do município, de Itamonte e Itanhandu, Prefeitura de Conceição do Rio Verde e Escola do Legislativo de Pouso Alto.

Para a analista do Sebrae Minas Ticiana Lopes, o Varejo + é uma oportunidade para donos de pequenos negócios do setor varejista encontrarem soluções para driblar os desafios diários. “Serão apresentadas ferramentas e estratégias para potencializar a atração e retenção de clientes, aumentar a conversão de vendas e aprimorar os processos de gestão e operação dos negócios”, afirma.

Programação completa:

18h30 – Credenciamento

19h15 – Palestra – “Inteligência artificial para aumentar as vendas no varejo”, com Jony Lan

20h30 – Palestra “De vendedor a Harvard”, com Rick Chesther

22h – Café e networking

Fonte: Luciana Trindade / Sebrae Minas