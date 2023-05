Participe do Dia D da Campanha do Agasalho 2023, em Três Corações

Com a temperatura começando a baixar, a solidariedade de toda comunidade pode ajudar muitas famílias a se proteger no inverno.

Foto/Fonte: Prefeitura de Três Corações

A Prefeitura de Três Corações, através da secretaria municipal de Desenvolvimento Social, convida toda a comunidade para a mobilização do Dia D da Campanha do Agasalho 2023. As equipes estarão disponíveis neste sábado, 20 de maio, das 8h às 13h, em frente à Igreja Matriz da Sagrada Família para receber as doações.

A iniciativa é da EPTV, em parceria com o município, e o projeto visa a arrecadação de agasalhos e cobertores para instituições sociais da nossa cidade. Com a temperatura começando a baixar, a solidariedade de toda comunidade pode ajudar muitas famílias a se proteger no inverno.

Solidariedade

Quem preferir pode colaborar entregando as doações, durante a semana, em qualquer ponto de arrecadação: nos CRAS I, II ou III; no CREAS; na central do Bolsa Família no bairro Santa Tereza; no Apoio Rural (antiga Rodoviária São Thomé) e no Ginásio Pelezão.

Participe e aqueça o inverno de quem mais precisa! Para mais informações, entre em contato com a SEDESO pelo telefone 3239-7176.