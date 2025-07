Parque Municipal de Poços de Caldas ganha nova arquibancada

Previsão é que os trabalhos sejam finalizados já na primeira quinzena de agosto.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

As obras das novas arquibancadas para as quadras de futebol society do Parque Municipal Antônio Molinari entram em fase final. Nesta etapa, está sendo realizada a colocação das telhas da cobertura, etapa que marca a conclusão da estrutura. A previsão é que os trabalhos sejam finalizados e o espaço entregue à população já na primeira quinzena de agosto.

Com 1.100 m², o campo de futebol society do Parque passou por uma grande revitalização em junho de 2023, incluindo a substituição do gramado por grama sintética de alta durabilidade e a instalação de novas traves. O espaço é amplamente utilizado por projetos esportivos, escolinhas de futebol e competições durante todo o ano.

A construção das arquibancadas representa mais um importante investimento da Prefeitura de Poços de Caldas na valorização da infraestrutura esportiva da cidade, com foco no conforto e segurança de atletas, torcedores e visitantes.

O secretário adjunto de Infraestrutura e Obras Públicas, Paulo Henrique Gonçalves, destacou a importância do projeto. “Estamos acompanhando de perto todo o processo e garantindo que a obra seja entregue com a qualidade que a população merece. A estrutura das arquibancadas vai oferecer mais segurança, conforto e valorizar ainda mais o Parque Antônio Molinari”, afirmou.

Com essa entrega, a Prefeitura reafirma seu compromisso com o fortalecimento do esporte e a modernização dos espaços públicos de lazer.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas