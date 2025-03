Parque Municipal de Poços de Caldas comemora o Dia Mundial da Atividade Física

A programação acontece no dia 6/04 das 8h às 12h30, com diversas atividades abertas ao público.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

No próximo dia 6 de abril, a Secretaria de Esportes promove um evento no Parque Municipal Antônio Molinari em comemoração ao Dia Mundial da Atividade Física. A programação acontece das 8h às 12h30, com diversas atividades abertas ao público.

A iniciativa conta com a participação da Polícia Militar, GAAPO (Grupo de Apoio e Assistência ao Paciente Oncológico), Poços Ativa, Cidep (Centro Integrado de Desenvolvimento do Esporte Paralímpico) e outros parceiros. O objetivo é incentivar a prática de exercícios físicos por meio de dinâmicas em grupo, partidas esportivas, aulas de dança e outras atividades.

Por que se exercitar?

Instituído pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o Dia Mundial da Atividade Física reforça a importância do movimento para a saúde e qualidade de vida. Segundo a OMS, apenas 30 minutos diários de exercício já fazem toda a diferença: ajudam a prevenir a obesidade, controlam a pressão arterial, aliviam o estresse e elevam a autoestima.

Então, que tal reservar um tempinho para se movimentar e aproveitar esse dia especial? O convite está feito!

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas