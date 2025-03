Parque de Poços de Caldas recebe evento de Comemoração ao Dia da Mulher

Programação foi pensada para proporcionar uma experiência única, com atividades voltadas ao cuidado com o corpo e a mente, além de reflexões sobre as conquistas das mulheres na sociedade.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, no sábado (08), será realizada a 3ª edição do evento “Mulheres Inspiradoras”. Promovido por um estúdio de pilates da cidade, com o apoio da Prefeitura de Poços de Caldas, o evento celebra a saúde, o bem-estar e a valorização do feminino em todas as suas formas. A programação foi pensada para proporcionar uma experiência única, com atividades voltadas ao cuidado com o corpo e a mente, além de reflexões sobre as conquistas das mulheres na sociedade.

“Este evento é uma oportunidade maravilhosa para as mulheres se reconectarem com elas mesmas, com outras mulheres e com os profissionais da área da saúde. Queremos proporcionar um momento de autoconhecimento, aprendizado e, claro, valorização das nossas conquistas. Todos estão convidados a se juntar a nós para essa vivência transformadora!”, destacou a fisioterapeuta e organizadora do evento, Bianca Reis.

*Confira a Programação:*

– *09h* – Abertura Oficial

Início com boas-vindas e introdução à programação do dia.

Aula de Funcional para fortalecer o corpo e energizar a manhã.

Aula de Pilates focada no alinhamento e fortalecimento do corpo, promovendo o equilíbrio físico e mental para mulheres de todas as idades.

Uma roda de conversa com profissionais renomadas, abordando temas essenciais para a saúde feminina:

– Dra. Maria Letícia (Psicóloga) – Cuidando da mente feminina.

– Arielle Roque (Técnica de Enfermagem) – Cuidados com o corpo e a saúde integral.

– Manu Siqueira (Doula e Enfermeira) – O papel da mulher na gestação e no pós-parto.

-Aline Silva (Nutricionista) – Emagrecimento Saudável e pressão estética feminina.

A roda de conversa será um momento rico para aprendizado, troca de experiências e reflexões sobre o cuidado com o corpo e a mente da mulher.

Este evento é uma oportunidade única para todas as mulheres se conectarem consigo mesmas, com outras mulheres e com os profissionais que atuam para promover uma vida mais saudável e equilibrada. Não perca a chance de vivenciar essa experiência transformadora.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas