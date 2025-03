Parceria permite monitoramento em tempo real do clima nas rodovias da região

Foto: EPR Sul de Minas

E se fosse possível prever o clima e agir antes que os riscos se tornassem realidade nas estradas? No Sul de Minas, essa ideia está se tornando realidade. Em um cenário de crescente intensidade de eventos climáticos extremos, como chuvas torrenciais e deslizamentos de terra, a EPR Sul de Minas e a EPR Vias do Café, em parceria com a Climatempo, estão transformando a forma de monitorar as condições climáticas e agir preventivamente para proteger os motoristas nas rodovias da região.

Essa união possibilitou o desenvolvimento de um sistema de monitoramento climático em tempo real, o que permite que as concessionárias acompanhem, minuto a minuto, mudanças nas condições meteorológicas.

A integração entre tecnologia e infraestrutura, apoiada pela expertise da Climatempo, fortalece ainda mais a segurança nas rodovias, uma vez que permite um planejamento operacional preciso. O Sistema de Monitoramento e Alerta da Climatempo (SMAC) oferece alertas meteorológicos em tempo real, permitindo a suspensão de obras durante chuvas fortes e a rápida mobilização de equipes de emergência. Além de possibilitar a divulgação aos usuários dos alertas de chuvas intensas, para que eles possam fazer a melhor programação da viagem. Com isso, é possível reavaliar as condições de tráfego, minimizando riscos para os motoristas.

Para Diogo Santiago, diretor-presidente do Núcleo Minas Gerais da EPR, a combinação entre tecnologia e engenharia tem se mostrado um grande diferencial: “O monitoramento climático é crucial para a gestão moderna das rodovias. A parceria com a Climatempo nos permite não apenas antecipar riscos, mas agir de maneira preventiva, sempre com o foco na segurança dos motoristas.”

Thiago Aires, Head da Vertical Infra da Climatempo, complementa: “A inteligência meteorológica, com dados em tempo real, tem sido crucial para antecipar situações críticas, facilitando decisões rápidas que minimizam riscos e promovem mais segurança nas rodovias.”

Essa colaboração entre as concessionárias e a Climatempo não é apenas uma resposta aos desafios climáticos, mas um exemplo claro de como a inovação pode transformar a segurança viária, impactando positivamente a vida dos motoristas e fortalecendo a infraestrutura rodoviária do Sul de Minas.

Mais inovação e investimentos no monitoramento do clima

Entre as ações inovadoras realizadas pela concessionária, destaca-se ainda a instalação de um pluviômetro na Serra do Cervo, na BR-459, em Senador José Bento. O equipamento mede a precipitação a cada dez minutos e transmite os dados para o Centro de Controle Operacional (CCO), que, com base nessas informações, pode agir rapidamente, seja por meio de interdições temporárias ou envio de equipes de resgate.

Mas a tecnologia não é o único fator que fortalece a segurança. A Serra do Cervo, conhecida por seus desafios com deslizamentos de terra, passou por importantes obras de infraestrutura. A rodovia, que havia sido interditada antes do começo da concessão devido aos deslizamentos, recebeu uma intervenção emergencial da EPR Sul de Minas que permitiu a reabertura do tráfego em apenas 60 dias.

Em 2024, novas obras de contenção foram realizadas pela concessionária no km 69, estabilizando a região e construindo um sistema robusto de drenagem que traz maior segurança aos usuários. Ao todo, mais de R$ 20 milhões foram investidos na recuperação e manutenção dessa área crucial para a mobilidade na região.

