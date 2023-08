Parceria entre Sedet e engenharia de produção da PUC define ações conjuntas, em Poços de Caldas

Professores William Regone (esquerda), Luciel Oliveira, Washington Braga, Jonathan Moreira, Neil Tizzo e o secretário municipal Franco Martins

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Nesta terça-feira (8), o secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Franco Martins, se reuniu com a equipe docente do curso de engenharia de produção da PUC Poços para discutir parcerias.

Os assuntos abordados foram a parceria “Ganha, Ganha”, com criação de cursos de capacitação oferecidos pela faculdade, imersão dos alunos no ambiente industrial, possibilidades de trabalho para engenheiros de produção formandos, além de networking para estreitar laços. “Precisamos de sinergia entre as instituições e, tendo a PUC como parceira, o curso de engenharia de produção será um ganho real, pois atendemos as demandas da cidade”, disse o secretário.

O primeiro passo será um evento que inclui um city tour com alunos no Distrito Industrial, seguido da definição de cursos. Participaram da reunião os professores William Regone, Luciel Oliveira, Washington Braga, Jonathan Moreira e Neil Tizzo.

Capacita Poços

Recentemente a Prefeitura lançou o programa Capacita Poços, para estabelecer parcerias com instituições de ensino, entidades governamentais e empresas locais, a fim de enriquecer a oferta de cursos e treinamentos, garantindo uma formação pontual conforme as necessidades do mercado. O primeiro parceiro foi o Senai, que vai oferecer cursos de boas práticas na manipulação de alimentos, cerâmica industrial, entre outros.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas