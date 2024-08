Parceria entre Boa Esperança, Itamonte e Sebrae vai fortalecer Sindicatos Rurais

A parceria permitirá que os Sindicatos contem com o suporte especializado do Sebrae, que já atua no setor do agronegócio.

Uma parceria do Sistema Faemg Senar com o Sebrae vai gerar uma grande oportunidade para os produtores rurais de Minas Gerais. A iniciativa conjunta visa fortalecer e ampliar os serviços prestados pelos Sindicatos dos Produtores Rurais, proporcionando aos associados mais recursos e suporte para o desenvolvimento de seus empreendimentos. Dentro da parceria, um ponto de atendimento do Sebrae será instalado nos Sindicatos.

A parceria, que começa com um piloto em Boa Esperança e Itamonte, permitirá que os Sindicatos contem com o suporte especializado do Sebrae, que já atua no setor do agronegócio. A ideia é integrar as ações do Sebrae, reconhecido por seu trabalho com pequenas e médias empresas, aos esforços dos Sindicatos, oferecendo soluções personalizadas e eficientes para o campo.

O gerente regional do Sistema Faemg Senar em Varginha, Caio Oliveira, explica que a intenção é expandir essa rede de atendimento para todos os outros Sindicatos Rurais de Minas Gerais, aumentando, assim, o impacto positivo nas comunidades rurais de todo o estado. “A parceria é inovadora. A partir de agora, os Sindicatos estarão mais preparados e estruturados para atender as necessidades e os anseios diários do produtor”.

O Sindicato dos Produtores Rurais de Boa Esperança (SindiBoa) será um dos pioneiros do projeto. “O Sindiboa sente-se muito honrado. Tudo isso foi uma junção de atividades para trazer benefícios à nossa comunidade. Queremos unir forças em prol do progresso da nossa região”, destacou o presidente do sindicato, Henrique Pacheco.

Fonte: Sistema Faemg Senar