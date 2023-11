Paraguaçu registra queda de 30% na população em extrema pobreza graças a trabalhos da assistência social

A Secretaria de Assistência Social tem desempenhado um papel crucial nesse progresso, consolidando sua presença na vida daqueles em situação de vulnerabilidade social.

Foto: Prefeitura de Paraguaçu

A Prefeitura de Paraguaçu alcançou um marco significativo na redução do índice de extrema pobreza, registrando uma queda de 30%. A Secretaria de Assistência Social tem desempenhado um papel crucial nesse progresso, consolidando sua presença na vida daqueles em situação de vulnerabilidade social.

Em outubro de 2022, iniciou-se uma iniciativa para erradicar a pobreza, baseando-nos nos dados do Cadastro Único. Naquela época, o município de Paraguaçu contava com 381 famílias em situação de extrema pobreza, com renda per capita de até R$ 105,00.

As equipes multidisciplinares da SMAS, CRAS, CREAS, Técnicos do Cadastro Único, além de parceiros envolvidos com formação profissional e inclusão digital, desempenharam um papel crucial para alcançar esse resultado. O trabalho envolveu busca ativa, atualizações e novos cadastros, visitas domiciliares, e ações de mobilização e conscientização sobre os benefícios disponíveis por meio do Cadastro Único, além da integração com outras políticas públicas.

Consultando a mesma fonte após essa intensa atividade, Paraguaçu registrou 269 famílias em situação de extrema pobreza, representando uma redução de 112 famílias e um impacto significativo de 30% nos comparativos entre outubro de 2022 e outubro de 2023.

Fonte: Prefeitura de Paraguaçu