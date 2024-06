Paraguaçu realiza campanha de conscientização do combate à violência contra a pessoa idosa

O evento proporcionou um espaço de reflexão e diálogo sobre o tema, destacando a importância de ações preventivas e protetivas para garantir o bem-estar da terceira idade.

Foto: Prefeitura de Paraguaçu

A Prefeitura de Paraguaçu, por meio da Secretaria de Assistência Social, está intensificando seus esforços na Campanha de Conscientização do Combate à Violência contra a Pessoa Idosa. Ontem, uma equipe do CREAS visitou a Escola Estadual Pedro Leite, onde realizou palestras e panfletagem nas salas de aula, abordando a importância da proteção e do respeito aos idosos.

Além dessa ação educativa nas escolas, o Centro Municipal de Convivência do Idoso foi palco de uma palestra ministrada pela psicóloga Jéssica, da Secretaria de Saúde. O evento proporcionou um espaço de reflexão e diálogo sobre o tema, destacando a importância de ações preventivas e protetivas para garantir o bem-estar da terceira idade.

Essas iniciativas evidenciam o comprometimento da Prefeitura de Paraguaçu e da Secretaria de Assistência Social em promover a segurança e a dignidade dos idosos, por meio de atividades que visam conscientizar a comunidade e prevenir a violência. Juntos, estamos construindo uma Paraguaçu mais justa e acolhedora para todos.

Fonte: Prefeitura de Paraguaçu