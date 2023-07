Paraguaçu prossegue com projeto saúde ocular

A Secretaria de Saúde se compromete a ampliar para duas agendas por mês na Policlínica Municipal para atendimento das demandas represadas nos ESF’s.

Foto: Prefeitura de Paraguaçu

O Projeto Saúde Ocular é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde de Paraguaçu, que através do seu empenho e dedicação, fechou uma parceria com o CISLAGOS e a Clínica de Olhos de Varginha. Esta parceria visa não só atender a população que atualmente precisa cuidar da saúde ocular, mas também a que está a anos aguardando atendimento oftalmológico. A Secretaria de Saúde que coordena as consultas oftalmológicas se compromete neste ano de 2023 a ampliar para duas agendas por mês na Policlínica Municipal para atendimento das demandas represadas nos ESF’s.

Por isso, na última segunda-feira, dia 26 de Junho, visando abranger um número cada vez maior de consultas, conseguimos atender um grupo de cinquenta pacientes na Policlínica Municipal.

Caso seja de sua necessidade procure o seu posto de saúde.

Fonte: Prefeitura de Paraguaçu