Paraguaçu: PCMG prende uma das lideranças de grupo criminoso paulista

Nessa segunda-feira (6/3), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu um homem, de 32 anos, apontado como uma das lideranças de uma organização criminosa com base no estado de São Paulo e com atuação nacional e internacional. Ele estava com mandado de prisão preventiva em aberto, o qual foi cumprido em Paraguaçu, Sul de Minas.

A equipe da Polícia Civil na cidade recebeu informações do paradeiro do foragido e passou a monitorá-lo. Ele foi detido em um restaurante próximo à rodovia BR-491. A PCMG constatou que ele havia fugido de São Paulo há quatro anos. No estado de origem, o homem seria responsável por um laboratório de refino de cocaína, além de ser alvo de investigações em razão dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa.

Após a formalização da prisão, ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

Fonte: PCMG