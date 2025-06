Paraguaçu investe R$ 52 Mil para climatizar Teatro Municipal

Foto: Prefeitura de Paraguaçu

A Prefeitura de Paraguaçu segue firme no compromisso de oferecer o melhor para a população! Hoje, temos o prazer de anunciar uma grande conquista para a cultura e o conforto de todos: a aquisição de novos equipamentos de ar condicionado para o Teatro Municipal, um dos maiores patrimônios históricos da cidade!

O Teatro Municipal, que já foi palco de grandes apresentações artísticas e emocionou multidões, agora será ainda mais acolhedor e confortável. Com um investimento de 52 mil reais, a Prefeitura de Paraguaçu e a Secretaria de Cultura (SECULT) garantiram a compra de ar condicionados de alta qualidade, proporcionando um ambiente agradável, sem o incômodo do calor excessivo que muitos reclamavam durante as apresentações.

A cidade de Paraguaçu está se tornando cada vez mais acolhedora e moderna, onde o respeito e o conforto dos cidadãos são prioridades. Com essa melhoria, a Administração Municipal espera que todos que frequentam o Teatro Municipal possam aproveitar as apresentações culturais com mais qualidade e bem-estar!

Fonte: Prefeitura de Paraguaçu