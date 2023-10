Paraguaçu investe na estrutura do lazer e do esporte

Uma das conquistas mais notáveis tem sido a renovação do Horto Florestal de Paraguaçu, um espaço que havia sido negligenciado por administrações anteriores.

Foto: Prefeitura de Paraguaçu

Na jornada de melhorar a qualidade de vida e o bem-estar de nossa população, a Prefeitura de Paraguaçu tem feito um investimento significativo na estrutura de esporte e lazer. Uma das conquistas mais notáveis tem sido a renovação do Horto Florestal de Paraguaçu, um espaço que havia sido negligenciado por administrações anteriores.

Graças aos esforços incansáveis da Secretaria de Desenvolvimento e Turismo, o Horto Florestal está se transformando em um local mais bonito, seguro e convidativo para todos os cidadãos. O envolvimento de várias secretarias tem sido fundamental para esse progresso, e a colaboração tem sido a chave para o sucesso. A Secretaria de Esportes, por exemplo, instalou redes novas nas quadras de areia, tornando-as mais acessíveis para a comunidade. Anteriormente já se tinha feito isso, porém vândalos furtaram as mesmas. As atais redes foram instaladas com cabos de aço para inibir a ação de infratores.

Essa é uma demonstração clara do compromisso da prefeitura em oferecer o melhor para todos os munícipes. Estamos comprometidos em proporcionar oportunidades para que as pessoas desfrutem de um estilo de vida mais saudável e ativo. Este é apenas o começo de uma emocionante jornada para tornar Paraguaçu um lugar melhor para todos os seus residentes.

Fonte: Prefeitura de Paraguaçu