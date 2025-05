Paraguaçu inaugura novo ponto de apoio à saúde

Novo serviço proporcionará mais conforto, praticidade e agilidade no acesso à saúde para todos que vivem na região.

Foto: Prefeitura de Paraguaçu

A Prefeitura de Paraguaçu segue firme no compromisso de garantir mais acesso e qualidade na saúde para a população. Na última semana, teve o início dos atendimentos no novo ponto de apoio à saúde no Bairro da Cachoeira, mais um grande avanço na ampliação da rede de saúde municipal.

Agora, os moradores da região poderão contar com atendimento médico de qualidade de forma semanal, sem a necessidade de cruzar o rio para buscar os cuidados médicos. Esse novo serviço proporcionará mais conforto, praticidade e agilidade no acesso à saúde para todos que vivem na região.

O Secretário de Saúde, Anderson Mazzeu, esteve presente no local, acompanhado de perto o início dos atendimentos. Juntos, com o Secretário de Desenvolvimento Econômico, Empreendedorismo e Agronegócio, Domingos Sávio e sua equipe, celebrando esse marco importante para o desenvolvimento da saúde em Paraguaçu.

Com esse novo ponto de apoio, a administração municipal está encurtando distâncias e facilitando o acesso dos moradores do Bairro da Cachoeira ao atendimento médico. A Prefeitura de Paraguaçu tem se empenhado para garantir saúde de qualidade, mais perto de todos, com unidades e estruturas modernas, que fazem toda a diferença no cuidado com a população.

A Prefeitura de Paraguaçu garante que estão apenas começando! O avanço da saúde na cidade é visível e, com mais investimentos e ações como essa, continuará a transformar Paraguaçu em um exemplo de excelência no atendimento médico.

Fonte: Prefeitura de Paraguaçu