Paraguaçu ganha nova ambulância e chega a R$ 1 milhão de investimentos na saúde

Esta é a terceira ambulância desse modelo adquirida nos últimos anos, somando um investimento total superior a um milhão de reais.

Foto: Prefeitura de Paraguaçu

A Prefeitura de Paraguaçu tem se dedicado incansavelmente para garantir mais segurança e qualidade no atendimento médico para toda a população. Desde o primeiro mandato, o Prefeito Gabrielzinho e sua equipe têm investido fortemente na infraestrutura da saúde, especialmente no transporte hospitalar, para garantir que os paraguaçuenses recebam atendimento de qualidade, com segurança e conforto.

Hoje, o Prefeito Gabrielzinho, ao lado do Secretário de Saúde, Anderson Mazzeu, anunciou com orgulho mais uma grande conquista para a cidade: a aquisição de mais uma ambulância de grande porte, com investimento superior a 300 mil reais pagos à vista. Esta é a terceira ambulância desse modelo adquirida nos últimos anos, somando um investimento total superior a um milhão de reais.

Essa nova ambulância de ponta, equipada com alta tecnologia, garantirá praticidade e conforto para a população de Paraguaçu, oferecendo um transporte mais eficiente e seguro para aqueles que necessitam de atendimento médico urgente. Com isso, a Prefeitura reafirma seu compromisso de proporcionar a melhor assistência à saúde dos paraguaçuenses.

A saúde de Paraguaçu continua avançando, e com esse novo investimento, a Prefeitura Municipal reafirma seu compromisso em oferecer o melhor para todos.

Fonte: Prefeitura de Paraguaçu