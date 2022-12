Papai Noel visita crianças da Pediatria da Santa Casa com apoio do Procon e parceiros

Papai Noel ainda passou pela ala de Oncologia, onde teve um encontro para lá de emocionante com os pacientes.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas.

Os pequenos atendidos na Pediatria da Santa Casa tiveram um dia para lá de especial. Acompanhado de duendes, o Papai Noel do Partage Shopping Poços de Caldas visitou o setor, levando muito carinho e atenção, além de entregar presentes para as crianças, por iniciativa do PROCON, com o apoio do Partage Shopping Poços de Caldas, Tonel Presentes e Vila Sul Supermercados.

O médico residente da Pediatria, Dr. Guilherme Godói de Siqueira, destaca as parcerias que proporcionaram realizar esse evento, que contou com apoio, além do Partage Shopping Poços de Caldas, do Vila Sul, Procon, especialmente a Dra. Fernanda, a equipe da Pediatria, com destaque para a sua coordenadora, Dra, Bárbara Lusvarghi.

“O Natal é um período muito importante para a população de Poços de Caldas, é um período em que a cidade fica muito enfeitada, muito bonita e traz essa magia do Natal. Só que aqui no Hospital nós temos pacientes que necessitam de um tratamento mais prolongado e, pensando nesse paciente e em seus familiares, nós organizamos o ‘Natal da Criança’, sendo um período que a gente consegue trazer bastante atividade para eles, interação de personagens, de heróis e, principalmente, do Papai Noel, que vem trazer conforto e amor para essas pessoas, para esses familiares, já que se trata de um período muito importante, um período em que as pessoas sentem-se acolhidas e, como elas vão estar aqui longe de seus familiares, acredito que a gente consegue dar um pouco de atenção para eles”, explica Dr; Guilherme.

Para Fernanda Soares, coordenadora do Procon, essas ações são essenciais nesse momento. “Sabemos o quanto o Natal é uma data especial e pensamos em proporcionar momentos únicos para as crianças. Um dia gratificante, levando amor, afeto e fraternidade. Esse é o verdadeiro espírito natalino.”

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas.