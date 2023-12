Papai Noel chega a Machado com chuva de neve

A chegada do Papai Noel será na próxima quinta-feira (07/12), a partir das 19h

Foto: Prefeitura de Machado

Mais um natal de esperança e alegria em Machado, após o sucesso da chuva de neve na cidade, no ano passado, a atração se mantém. A Prefeitura de Machado, através da Secretaria de Cultura e Turismo e em parceria com a ACIAM/CDL, preparou uma noite incrível para marcar o início dos eventos da melhor época do ano.

A chegada do Papai Noel será na próxima semana! Na quinta-feira (07/12), a partir das 19h, na saída do trevo, dando uma volta na cidade, até a recepção que acontecerá na Praça Antônio Carlos. Venha prestigiar este momento

É tempo de celebrar, com a interação entre famílias, amigos e crianças, fomento ao turismo cultural e, principalmente, valorização do comércio de Machado, com a geração de empregos temporários, maior prestação de serviços e, consequentemente, maior arrecadação de impostos e dinheiro que fica e circula na cidade.

A praça Antônio Carlos já recebeu a iluminação natalina, com uma bota gigante, bola iluminada, árvore de 6 metros, decoração da Rua Barão do Rio Branco e muito mais.

Fonte: Prefeitura de Machado