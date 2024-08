Palhaços vão alegrar feiras livres da região com cortejos musicais

Projeto “Chuchu Beleza: é dia de feira!”, da Cia Palhosso, estará em Santa Rita de Caldas, Andradas, Campestre e Botelhos

Foto: Fotógrafo Xuão

As feiras livres vão ficar diferentes nas cidades de Santa Rita de Caldas, Andradas, Campestre e Botelhos. É o projeto “Chuchu Beleza: é dia de feira!”, realizado pela Cia Palhosso, de Poços de Caldas.

O grupo de palhaços vai percorrer as feiras com cortejos cheios de humor e música. “Acreditamos na importância do circo e da arte estarem em espaços públicos e buscamos impactar o cotidiano dos frequentadores destes locais. Por isso, a Cia Palhosso convida todos a cantar, dançar e acompanhar nosso cortejo!”, comenta o artista Rafa Falz.

Agenda

O “Chuchu Beleza” já passou por Poços de Caldas e Pouso Alegre. Agora, chega a um público ainda maior por meio do Governo de Minas Gerais e da Lei Paulo Gustavo (edital LPG 09/2023 – Programa de Mobilidade de Artistas, Grupos e Técnicos – Categoria 2- circulações estaduais em circo tradicional e trupes).

A programação ficou assim:

03/08 (sábado), às 9h, na Feira da Agricultura Central, em Andradas;

17/08 (sábado), às 9h, na feira livre de Santa Rita de Caldas;

18/08 (domingo), às 7h30, na feira livre de Campestre, e às 10h na feira livre de Botelhos.

Além disso, o edital estadual ainda prevê a realização de contrapartida. Por isso, aconteceram duas apresentações da Cia Palhosso em Bandeira do Sul, para os alunos da Escola Municipal Professora Adelaide Muniz da Silva, no dia 22 de abril.

Fonte: João Araújo