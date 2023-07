Palestra motivacional com David César para os servidores da prefeitura de Machado

A palestra foi muito bem recebida pelos servidores da Prefeitura, que se sentiram inspirados e encorajados a superar desafios e buscar a inclusão em suas respectivas áreas de atuação.

Foto: Prefeitura de Machado

A Prefeitura de Machado promoveu uma palestra motivacional especial para os servidores municipais, que foi um verdadeiro sucesso e extremamente inspiradora! Realizada no dia 12 de julho, às 16h, no Anfiteatro da Prefeitura, contamos com a presença de David César, um jovem mineiro portador da síndrome de Hanhart. David é amplamente reconhecido por seu trabalho inspirador em incentivar a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho e recentemente recebeu uma homenagem na premiação nacional Brasil Mais Inclusão, promovida pela Câmara Federal.

David, como cofundador do projeto SuperAção, compartilhou sua própria experiência pessoal e buscou conscientizar os servidores sobre a importância do cuidado e respeito pela vida. Sua abordagem proporcionou um novo olhar sobre a inclusão de pessoas com deficiência no ambiente corporativo, deixando os participantes extremamente motivados e engajados.

Ele também destacou em sua palestra o papel fundamental de sua mãe em sua jornada de vida e independência. Compartilhou com os servidores municipais o quanto sua mãe lutou por ele e sua autonomia, enfatizando o esforço incansável que ela dedicou para garantir que ele tivesse as mesmas oportunidades que qualquer outra pessoa.

A palestra foi muito bem recebida pelos servidores da Prefeitura, que se sentiram inspirados e encorajados a superar desafios e buscar a inclusão em suas respectivas áreas de atuação. O impacto positivo dessa experiência ficou evidente nas interações e nos depoimentos emocionantes dos participantes.

Essa palestra foi uma oportunidade valiosa para o aprendizado com a história de superação de David César.

Fonte: Prefeitura de Machado