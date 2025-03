Palestra em Três Corações debate impactos das mudanças climáticas

Durante a palestra, foi destacado como as mudanças climáticas vêm alterando os padrões climáticos no Brasil

Foto: Prefeitura de Três Corações

Na manhã de quarta-feira, 20 de março, a palestra “Mudanças Climáticas: Seu Impacto Sobre o Cotidiano” reuniu um grande público na Câmara Municipal de Três Corações, como parte da programação da Semana da Água. O evento foi conduzido pelo meteorologista William Max Romão, que abordou os impactos das alterações climáticas e a importância da meteorologia na resposta a desastres ambientais.

Durante a palestra, o especialista destacou como as mudanças climáticas vêm alterando os padrões climáticos no Brasil, citando verões prolongados, períodos de seca intensa e a falta de definição nas estações do ano em algumas regiões. Ele também apresentou um estudo sobre a evolução hídrica de Três Corações nos últimos 20 anos, relacionando as mudanças com o crescimento populacional da cidade.

Outro ponto relevante foi a importância da meteorologia para a atuação da Defesa Civil, principalmente na previsão e resposta a eventos extremos, como chuvas intensas e vendavais.

Além disso, na ocasião, a empresa Mercedes Prodoeste de Três Corações, por meio de parceria com a Prefeitura de Três Corações, estabeleceu um Ecoponto em sua sede no Distrito Industrial, reforçando o compromisso ambiental e incentivando o descarte correto de resíduos.

A palestra despertou grande interesse entre os participantes e proporcionou um momento de aprendizado e reflexão sobre os desafios ambientais que impactam diretamente a vida da população.

Fonte: Prefeitura de Três Corações