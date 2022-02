Pai morre e filho fica ferido após acidente na BR-459, em Pouso Alegre

Acidente envolveu um carro e um caminhão. Segundo o motorista do caminhão, o carro invadiu a contramão e se chocou contra o veículo. Claudiomar Martins, de 41 anos, morreu no local. A criança teve ferimentos leves no rosto e foi levada para o hospital Samuel Libânio.

Redação CSul/Foto: Reprodução Redes Sociais

Um grave acidente na noite deste domingo (30), na BR-459, em Pouso Alegre, vitimou fatalmente a vida de um homem de 41 anos. Um menino, de sete anos, filho da vítima fatal, ficou ferido. O acidente envolveu um carro e um caminhão.

Segundo o motorista do caminhão, o carro invadiu a contramão e se chocou contra o veículo. Claudiomar Martins, de 41 anos, morreu no local. A criança teve ferimentos leves no rosto e foi levada para o hospital Samuel Libânio.

O corpo foi levado ao IML de São Lourenço.

*Com informações: G1 Sul de Minas