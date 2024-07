Pagamento automático já representa 65% das transações nas praças de pedágio da Via Nascentes

O meio de pagamento contribui para a fluidez do tráfego.

Foto: Via Nascentes

No primeiro semestre de 2024, a Via Nascentes registrou um aumento no número de motoristas que optaram pelo pagamento automático da tarifa de pedágio. Mais de 65% dos veículos que passaram pelas praças de pedágio utilizaram a “TAG” como meio de pagamento. Além de praticidade e conforto para o usuário, que não precisa parar na praça de pedágio, o meio de pagamento contribui para a fluidez do tráfego.

Neste modelo, o usuário escolhe uma empresa operadora do serviço, instala a “TAG” (etiqueta eletrônica) no para-brisa do veículo e, ao se aproximar da cancela ou do local onde há o sensor de leitura, o pagamento é debitado e a passagem é liberada rapidamente. Além de permitir que o veículo passe sem demora e sem necessidade de parada nas cancelas das praças de pedágio, essa tecnologia também oferece outros serviços agregados. Dependendo da operadora escolhida, o usuário pode usar a “TAG” para o pagamento de estacionamentos, produtos e serviços oferecidos por estabelecimentos de todo o país.

Para ampliar o uso do pagamento automático em suas rodovias, a Via Nascentes oferece apoio para o cadastro de “TAGs” de operadoras parceiras nos pontos de Atendimento ao Usuário localizados na MG-050: em Juatuba (km 75), Divinópolis (km 129), Formiga (km 202), Piumhi (km 262), Passos (km 334) e São Sebastião do Paraíso (km 402).

Pagamento com cartão por aproximação

Acompanhando a tendência de ampliação das formas de pagamento, a Via Nascentes passou a oferecer também o pagamento por cartão de débito por aproximação. Para agilizar a passagem do usuário pelas cabines, o sistema aceita apenas os cartões com a função de aproximação (contactless). Quem possui um cartão de débito vinculado ao aplicativo do banco instalado em smartphones e smartwatches pode fazer o pagamento por aproximação usando esses dois dispositivos com NFC (Near Field Communication), uma tecnologia sem fios de curto alcance que permite a troca de dados entre dispositivos compatíveis que estão próximos.

“As formas automáticas de pagamento nas praças de pedágio oferecem conforto para quem passa, dando maior dinâmica ao tráfego. Além disso, a segurança dos valores por parte de quem trabalha nas praças fica garantida, sem ter que mexer com dinheiro em espécie”, avalia o gerente de operações da Via Nascentes, Marcelo Aguiar.

Fonte: Via Nascentes