Paço Municipal de Alfenas completa 40 anos

Marco na política alfenense a sede do legislativo completou quarenta anos de sua construção com homenagens a ex-integrantes da casa

Foto: Prefeitura de Alfenas

O Paço Municipal, local que abriga o legislativo alfenense completou 40 anos e a data foi ressaltada com uma cerimônia, com homenagem aos ex-integrantes do legislativo municipal.

O prédio foi construído na terceira gestão do ex-prefeito Hesse Luiz Pereira nos anos de 1984 e 1985, tendo como presidente o ex-vereador Jairo Carlos Campos (Jairinho), para abrigar o Legislativo municipal que até em tão não possuía uma sede.

Os ex-vereadores e ex-presidentes da Câmara Municipal foram homenageados, inclusive in memoriam aqueles que já faleceram, mas deixaram uma história durante os anos que exerceram a vereança.

Fábio Marques Florêncio prefeito de Alfenas, foi vereador entre 2017 e 2020 e presidente da Câmara Municipal entre 2019/2020, exercendo mandato nos anos de

O atual vice-prefeito Eliacim do Carmo Lourenço, exerceu três mandatos de vereador, nos anos de 1997 à 2000; 2001 a 2004 e 2005 a 2008 e também foi presidente do legislativo municipal nos anos de 2007 e 2008.

Ambos foram homenageados na celebração dos quarenta anos do Legislativo Municipal de Alfenas.

Fonte: Prefeitura de Alfenas