Ouvidoria-Geral do Estado realiza atendimento presencial em Poços de Caldas, no Sul de Minas

Ouvidor de Polícia prestou atendimento aos servidores públicos estaduais e cidadãos e divulgou os canais da OGE/MG para recebimento de manifestações

Foto: OGE-MG / Divulgação

A Ouvidoria-Geral do Estado de Minas Gerais (OGE/MG) realizou mais uma ação do projeto Ouvidoria Móvel, desta vez no município de Poços de Caldas, no Sul de Minas.

O atendimento foi realizado nessa terça-feira (5/12) em três locais diferentes, em unidades do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e da Polícia Civil, onde também foram realizadas visitas técnicas.

O ouvidor de Polícia, Daniel Medrado, e equipe de analistas da OGE/MG tiraram as dúvidas dos servidores públicos estaduais e cidadãos, divulgaram os canais de atendimento e registraram manifestações.

“Ouvir de perto servidores que integram corporações tão importantes para o nosso Estado, que prestam serviços de extrema utilidade pública, é muito valioso para a Ouvidoria-Geral do Estado. Estar aqui e poder dialogar com representantes das forças de segurança e também com o cidadão mineiro do Sul de Minas tem sido uma experiência muito rica para todos nós”, enfatizou Daniel Medrado.

Ouvidoria Móvel

O projeto Ouvidoria Móvel é uma ação da OGE/MG, que visa levar atendimento presencial ao cidadão mineiro.

A ação é realizada em pontos estratégicos das cidades visitadas, como em praças públicas e eventos com grande fluxo de pessoas, e ocorrem com o ônibus caracterizado da OGE/MG, em estandes montados ou de forma itinerante.

Os cidadãos podem registrar denúncias, reclamações, solicitações, sugestões e elogios pelos canais de atendimento da OGE/MG:

Site: www.ouvidoriageral.mg.gov.br

WhatsApp: (31) 3915-2022 – atendente virtual da OGE/MG, Bel

Aplicativo MGApp, Ouvidoria na palma da mão (disponível para Android e IOS)

Telefones: 162, Disque – Ouvidoria e 136, Disque – Saúde

Fonte: Agência Minas