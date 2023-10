Outubro Rosa: Cristo Redentor de Poços de Caldas recebe iluminação na cor rosa

A iluminação é uma parceria da Prefeitura com o DME e demonstra o apoio da administração pública às ações de prevenção à saúde da mulher.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Com o intuito de chamar atenção e mostrar a importância do autocuidado com a saúde da mulher, o prédio da Prefeitura Municipal e o Cristo Redentor receberam iluminação na cor Rosa.

A iluminação é uma parceria da Prefeitura com o DME e demonstra o apoio da administração pública às ações de prevenção à saúde da mulher.

Além disso, na tarde da última terça-feira (03), servidores municipais, juntamente ao prefeito Sérgio Azevedo, o vice-prefeito Júlio César de Freitas e os secretários municipais tiraram uma foto na porta da Prefeitura, todos de rosa chamando a atenção pelo mês de conscientização.

A data é celebrada anualmente, com o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença, proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico, de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade.

O câncer de mama é o mais incidente em mulheres no Brasil e o de colo de útero está como o terceiro mais prevalente, por estes motivos no mês de outubro a secretaria de Saúde desenvolveu várias ações no município, envolvendo a Atenção Básica, a Atenção Especializada, as ONGS e as faculdades.

Durante todo o mês a secretaria de Saúde realizará ações para facilitar o acesso das mulheres aos exames preventivos, além de rodas de conversa, educação em saúde voltada para saúde da mulher, solicitação de mamografias de rastreamento e demais exames quando necessário.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas