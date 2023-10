Outubro Rosa: Aulão Solidário promove a prevenção através da dança, em Três Corações

Os mantimentos arrecadados no aulão serão revertidos para instituições sociais do município.

Foto: Prefeitura de Três Corações

Para chamar a atenção da comunidade sobre a prevenção do Câncer de Mama e do Colo do Útero, na manhã deste sábado, 14/10, foi realizado no Ginásio Pelezão, um Aulão Solidário com instrutores FitDance.

No evento, os participantes mostraram que têm ritmo e capricharam nas coreografias comandadas pelos professores. Os mantimentos arrecadados no aulão serão revertidos para instituições sociais do município.

A iniciativa teve apoio da Secretaria Municipal de Esportes – SESP como forma de promover a saúde e motivar a prática de atividades físicas através da dança. Esta é mais uma ação do Outubro Rosa que tem como objetivo mobilizar as mulheres quanto a prevenção e o autocuidado e conscientizar todas sobre a luta contra o câncer.

Fonte: Prefeitura de Três Corações