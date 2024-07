Oportunidades e parcerias na 44ª Expo Passa Quatro

O evento é importante para apresentar os diversos produtos e serviços do Sindicato Rural

Foto: Sistema Faemg Senar

O Sistema Faemg Senar, em parceria com o Sindicato de Produtores Rurais de Passa Quatro, marcou presença na 44ª edição da Expo Passa Quatro Rodeio Festival. Organizada pelo Sindicato local, em parceria com a Prefeitura de Passa Quatro, EMATER, e a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente (IMA), a feira tradicional atraiu produtores e visitantes de toda a região.

O gerente regional do Sistema Faemg Senar em Varginha, Caio Oliveira, destaca que o evento é importante para apresentar os diversos produtos e serviços do Sindicato Rural em parceria com o Sistema Faemg Senar, além de proporcionar um espaço para ouvir as demandas e necessidades dos produtores rurais.

“A Exposição é um evento muito tradicional na região, conhecida por suas diversas atrações e pela exposição de animais. Este ano, mais uma vez, estivemos presentes, apoiando o Sindicato dos Produtores Rurais de Passa Quatro. O Sindicato se destaca pelo compromisso em oferecer o melhor atendimento e a melhor prestação de serviços aos produtores rurais”, explicou o gerente.

Reabertura do galpão na Expo Passa Quatro

O presidente do Sindicato de Produtores Rurais de Passa Quatro, Valdecir Dias, reforçou a importância da parceria com o Sistema Faemg Senar e destacou a alegria em conseguir reabrir o galpão para a exposição de gado, que estava fechado há quatro anos. “Primeiramente, quero agradecer ao Sistema Faemg Senar por ter contribuído muito para a exposição. Foi muito bom ver os produtores circulando lá dentro do galpão de novo, eles se sentiram em casa,” reforçou Valdecir Dias.

Visibilidade e oportunidades

Para o produtor rural e participante assíduo da exposição, Getúlio Horácio da Mota, o evento proporciona oportunidades de negócios. “O evento é essencial para que os produtores exponham seus animais e consigam boas vendas, além de apresentar suas propriedades de forma que as pessoas possam conhecê-las melhor,” concluiu o produtor.

Fonte: Sistema Faemg Senar