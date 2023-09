Oportunidade Jovem, em Três Corações, recebe representantes de diferentes áreas em curso de formação profissional

Os alunos receberam também a visita do bombeiro militar Cb José Sebastião da Silva, que compartilhou suas vivências e repassou orientações a respeito do ingresso na Corporação.

Foto e Fonte: Prefeitura de Três Corações

O curso de formação profissional da segunda turma do Programa Oportunidade Jovem 2023 já iniciou com uma programação diversificada para os estudantes. Nas primeiras semanas de projeto, os adolescentes já receberam a visita de diversos profissionais trazendo um pouco da experiência em suas áreas de atuação e orientando sobre mercado de trabalho.

Entre as visitas estão Paulo Eustáquio Habel, empresário que compartilhou com os alunos sua trajetória e conquistas profissionais para motivá-los e incentivá-los sobre empreendedorismo; Cássia Simone, assistente social que abordou o tema Diversidade no Ambiente de Trabalho e promoveu atividades com o intuito de sensibilizar e conscientizar, através de jogos teatrais, sobre a importância do respeito, empatia e inclusão no ambiente profissional.

Os alunos receberam também a visita do bombeiro militar Cb José Sebastião da Silva, que compartilhou suas vivências e repassou orientações a respeito do ingresso na Corporação. Ainda na última semana, o engenheiro de segurança do trabalho Rodrigo Oliveira, falou a respeito das normas de segurança, compartilhando exemplos vivenciados em empresas ao longo de sua carreira.

Agradecemos todos os convidados pela disponibilidade e tempo dedicado a repassar conhecimento para nossos alunos que seguem com as aulas voltadas a diferentes rotinas de atividades administrativas, técnicas de vendas, atendimento ao cliente, empreendedorismo e empregabilidade.