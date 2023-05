Oportunidade Jovem conta com visitas técnicas e dinâmicas em grupo em primeiras semanas de atividades, em Três Corações

Os participantes recebem benefícios como bolsa-auxílio, transporte e uniforme gratuitos, além do encaminhamento para estágio em empresas parceiras do projeto ou no serviço público.

Foto: Prefeitura de Três Corações

O Programa Oportunidade Jovem já iniciou as atividades vão auxiliar jovens tricordianos em sua formação profissional e capacitação para o primeiro emprego. Os alunos do programa estão tendo aulas voltadas para rotinas administrativas, além de aulas de informática realizadas em parceria com a Unincor. Os encontros contam com dinâmicas em grupo e simulações de entrevistas para fortalecerem as habilidades sociais dos alunos e ajudá-los a se expressar melhor.

No cronograma também constam visitas técnicas para que eles compreendam na prática, e com a vivência de profissionais da área, como é o funcionamento de diferentes setores da indústria, comércio e serviços.

Na última semana, os alunos receberam a visita da empresária Nira Leão, proprietária da Vó Irene Salgados. A convidada falou sobre a sua trajetória, como iniciou o empreendimento, das dificuldades que enfrentou, tanto como empreendedora quanto como funcionária no mercado de trabalho. Ela enfatizou que o município de Três Corações oferece muitas oportunidades e os incentivou a buscar rentabilidade, seja por meio de trabalho remunerado ou via empreendedorismo.

Os jovens realizaram também visita técnica à empresa Tenneco e puderam observar tanto o funcionamento das áreas administrativas quanto da fábrica que está instalada no Distrito Industrial de Três Corações e produz peças para montadoras de automóveis.

O Programa Oportunidade Jovem envolve adolescentes de 15 a 17 anos, inscritos nos Serviços de Convivência dos CRAS e Curumim. Os participantes recebem benefícios como bolsa-auxílio, transporte e uniforme gratuitos, além do encaminhamento para estágio em empresas parceiras do projeto ou no serviço público. Assim, os jovens podem colocar em prática o que aprenderam e se preparar melhor para o mercado de trabalho.

Fonte: Prefeitura de Três Corações