Operação visa garantir e assegurar direitos de mulheres em Passos￼

Onze policiais civis participaram da operação.

Nessa segunda-feira (6/6), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) deflagrou a operação Maria de Passos, com a finalidade de garantir e assegurar os direitos e a segurança de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar em Passos, no Sul do estado.

Durante a operação, coordenada pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, foi fiscalizado o cumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas pelo Poder Judiciário, e realizadas 35 ações policiais, com o objetivo de concluir investigações referentes a casos mais graves.

A delegada Mariana Fioravante ressaltou que a operação Maria de Passos merece destaque, uma vez que, quando ocorre a fiscalização das medidas protetivas, é notório que os números de crimes relacionados ao descumprimento de medida diminuem em todo o município. “É fundamental que a polícia acompanhe os casos de descumprimento de medida protetiva de forma mais próxima e que dê a celeridade necessária a esses casos”, concluiu.

Fonte e foto: PCMG.