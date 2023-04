Operação Proteção Escolar: unidades escolares recebem policiamento preventivo durante todo o dia

A operação visa garantir a segurança da comunidade escolar no município.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Desde o início da manhã, as unidades escolares das redes pública e privada de Poços de Caldas estão recebendo ações preventivas da Operação Proteção Escolar da Polícia Militar de Minas Gerais. Em Poços de Caldas, a operação é desenvolvida com apoio da 6ª BRAvE – Base Regional de Aviação do Estado e em conjunto com a Guarda Civil Municipal, Demutran e Polícia Civil. O helicóptero Pegasus sobrevoou as unidades de ensino, em apoio ao policiamento.

Além do policiamento aéreo nas diversas escolas de Poços de Caldas, o helicóptero pousou no campo do Colégio Municipal Dr. José Vargas de Souza e também no CAIC Professor Arino Ferreira Pinto. A operação visa garantir a segurança da comunidade escolar no município.

Em Poços de Caldas, representantes da Comissão de Segurança nas Escolas também estão percorrendo as unidades. Na Rede Municipal de Ensino, algumas unidades prepararam iniciativas especiais para o dia de hoje, como balões brancos e varal de mensagens pedindo paz nas escolas.

A secretária adjunta de Educação, Deborah Brianezi, que visitou as unidades, destacou que o clima era de tranquilidade. Ela informou também que a frequência dos estudantes nas unidades municipais foi bem menor que a média, já que muitas famílias optaram por não enviar os alunos à escola hoje.

Formada para debater medidas de segurança voltadas para o ambiente escolar, a Comissão de Segurança Escolar conta com a participação de representantes da Prefeitura, Câmara Municipal, Forças de Segurança, Conselho Municipal de Educação, Conselho Tutelar, escolas públicas e particulares.

Em Poços de Caldas, a Ronda Escolar da Secretaria Municipal de Defesa Social foi intensificada. Segundo o titular da pasta, Rafael Tadeu Conde, o trabalho de rondas escolares sempre foi efetivo no município e continua. “Nosso grupamento sempre esteve presente nas escolas, falando sobre educação para um trânsito mais seguro e hoje seguimos reforçando os laços de confiança com toda a comunidade escolar”, ressaltou.

Militares foram designados para permanecer nas imediações das escolas e creches durante todo o período de aula. Viaturas também estão fazendo contatos periódicos no entorno das áreas escolares para realização de abordagens e identificação de pessoas suspeitas.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas