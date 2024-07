Operação ‘Férias Seguras’ continua na Arteris Fernão Dias

Nesta última semana, foram realizadas 20 ações “Tô de cinto, tô seguro” em diversos pontos da Fernão Dias.

Foto: Arteris Fernão Dias

Diversas ações de conscientização para um trânsito mais seguro estão sendo realizadas ao longo de julho na BR-381. A equipe de Operações e de Responsabilidade Social da Arteris Fernão Dias, levam informação para os usuários dos 562 km da rodovia. De quinta (11) a domingo (14), mais de cinco mil pessoas foram abordadas nas ações.

Segundo o gerente de Operações da Arteris Fernão Dias, Edivaldo Braga, “o foco das ações é a redução do número de fatalidades na rodovia, provenientes de acidentes. Nossas equipes estão treinadas e preparadas para orientar e atender todos os usuários ao longo da rodovia. Lembrando que temos 12 bases operacionais onde oferecemos banheiro, água e informação aos motoristas”.

Um dos principais assuntos abordados nas ações é o uso do cinto de segurança, que, em caso de acidentes, pode salvar vidas. Nesta última semana, foram realizadas 20 ações “Tô de cinto, tô seguro” em diversos pontos da Fernão Dias. Além desta, também foram abordados 300 pedestres em duas ações “Viva Pedestre” realizadas na região metropolitana de Belo Horizonte. Os pedestres receberam orientação sobre os riscos de atropelamento e a importância do uso das passarelas, e os andarilhos que trafegam pelas praças de pedágio e bases operacionais, receberam também coletes refletivos e lanternas.

Com foco nos motoristas de caminhões e carretas, foram abordados 245 usuários na praça de pedágio de Carmo da Cachoeira. Por meio da ação, os caminhoneiros foram conscientizados sobre o descanso necessário antes de seguir viagem, dentre outras informações importantes para um trânsito mais seguro.

“Nosso objetivo é exatamente esse: promover um trânsito mais seguro por meio de motoristas cada vez mais conscientes. E as ações ocorrem não somente nas férias, mas durante todo o ano, para fixarmos a importância da prudência na direção”, ressalta a analista de Responsabilidade Social, Ana Carolina Prado.

As ações estão sendo reforçadas nos painéis digitais de mensagem fixos, além de sinalização com cones em pontos específicos com maior risco de acidentes, para a redução de velocidade.

Fonte: Arteris Fernão Dias