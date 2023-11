Operação do Procon-MG fiscaliza revendedores de gás de cozinha em Campo Belo, no Sul de Minas

A revenda de gás de cozinha sem a autorização da ANP, coloca em risco a saúde e a segurança das pessoas, das instalações e prédios vizinhos, e configura concorrência desleal.

Foto: MPMG

Foi deflagrada nessa terça-feira, 21 de novembro, em Campo Belo, na Região Sul do estado a Operação Hidrocarboneto, trabalho da 3ª Promotoria de Justiça da comarca, no exercício do Procon Estadual (órgão do Ministério Público de Minas Gerais), em parceria com as Polícias Civil, Militar e ainda a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Treze estabelecimentos foram fiscalizados nas cidades de Campo Belo e Cristais, suspeitos de comercializar clandestina ou irregularmente gás liquefeito de petróleo (GLP), conhecido como gás de cozinha.

De acordo com a Promotoria de Justiça de Campo Belo, foram apreendidos 223 botijões e um veículo, bem como realizada a prisão em flagrante de dois suspeitos, revendedores clandestinos, que responderão a processos administrativos, no âmbito do Procon-MG, e criminal.

A revenda de gás de cozinha sem a autorização da ANP, especialmente quando armazenado e manipulado em local inadequado, coloca em risco a saúde e a segurança das pessoas, das instalações e prédios vizinhos, e configura concorrência desleal. Além disso, a prática configura crime contra a ordem econômica, nos termos da Lei Federal n. 8.176/91, sujeitando os infratores à pena de prisão de um a cinco anos.

Fonte: MPMG