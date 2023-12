Operação conjunta termina com prisões e apreensões em Itajubá

Durante o cumprimento das ordens judiciais, um homem foi preso pela tentativa de homicídio e um segundo suspeito, em flagrante por tráfico de drogas.

Foto: PCMG

Nesta sexta-feira (29/12), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), em parceria com a Polícia Militar e a Guarda Municipal, cumpriram quatro mandados de busca e apreensão e um de prisão temporária, em Itajubá, no Sul do estado. A ação decorre de investigação, iniciada no último dia 14, sobre os crimes de tentativa de homicídio e tráfico de drogas, cometidos no bairro Açude.

Durante o cumprimento das ordens judiciais, um homem foi preso pela tentativa de homicídio e um segundo suspeito, de 24, em flagrante por tráfico de drogas. Ainda no curso dos trabalhos, os policiais apreenderam cocaína, crack, maconha, munições, materiais relacionados ao tráfico de drogas, dez celulares e certa quantidade de dinheiro (entre real e dólar).

Fonte: PCMG