Operação Carnaval 2022 termina com reduções no total de acidentes, feridos e mortos nas rodovias federais de Minas Gerais

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou, na última quarta-feira (2), a Operação Carnaval 2022. Em Minas Gerais os números de flagrantes de alcoolemia e ultrapassagens indevidas chamaram a atenção durante o feriado.



No decorrer do Carnaval mais de 19 mil veículos foram fiscalizados e cerca de 24 mil pessoas participaram de algum procedimento de fiscalização em ações da PRF no estado.

No decorrer da operação, a PRF realizou 9.556 testes de alcoolemia e autuou 192 motoristas por embriaguez, sendo que desse total 05 acabaram presos.

Apesar de todos os alertas e orientações, mais de 600 motoristas foram autuados por efetuarem algum tipo de ultrapassagem proibida.

Durante as fiscalizações, 477 motoristas foram flagrados na condução de seus veículos sem utilizar o cinto de segurança. Os policiais também lavraram 386 autuações por passageiros sem utilizar o cinto de segurança.



Nos seis dias do feriado, as atividades de educação para o trânsito foram intensificadas, sendo alcançadas mais de 5.500 pessoas com palestras, orientações e o uso de vídeos informativos.



No Carnaval de 2022 foram registrados 123 acidentes, dos quais resultaram em 152 feridos e 10 óbitos nas rodovias federais de MG.



Em comparação com as ocorrências do Carnaval de 2021, a PRF registrou queda de 17% no número de acidentes, diminuição de 9% no número de feridos e uma redução de 19 % no número de óbitos.



Conforme mostram os números, a PRF empregou grande esforço na fiscalização durante o feriado, bem como realizou diversas ações educativas e divulgações mostrando a importância da conscientização e do respeito no trânsito, sempre com o objetivo de reduzir o número de acidentes e garantir um trânsito seguro.

Fonte e foto: Ascom PRF