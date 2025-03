Onda de calor: cuidados para enfrentar os dias de Carnaval com segurança

Durante o Carnaval, de 28 de fevereiro a 4 de março, a previsão indica condições climáticas favoráveis para os dias de folia.

A Defesa Civil de Poços de Caldas alerta para mais uma onda de calor, que promete elevar as taxas em até 5°C acima da média histórica em diversas regiões do país. Apesar dos índices moderados, o desconforto térmico e os riscos à saúde permanecem, especialmente devido às coincidências do calor com a temporada de Carnaval.

A terceira onda de calor de 2025, que já afetou outras regiões do país, é resultado de uma massa de ar quente e seca e vem acompanhada de alertas do INMET (Instituto Nacional de Meteorologia). Essas condições podem agravar quadros de desidratação, golpes de calor e exaustão térmica, com riscos maiores para idosos, crianças e pessoas com doenças crônicas. Em Poços de Caldas, embora as temperaturas não ultrapassem os 28°C, a baixa umidade do ar e a programação carnavalesca demandam cuidados redobrados com a saúde.

