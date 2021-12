Oito detentos fogem do presídio de Alfenas

Segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), o modo em que os detentos fugiram segue sendo investigado.

Oito detentos fugiram do presídio de Alfenas na noite da última terça-feira (30). A informação foi confirmada nesta quarta-feira (1º), pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

Segundo a Sejusp, o modo em que os detentos fugiram segue sendo investigado. Ainda conforme a secretaria, um procedimento interno foi instaurado pela direção do Presídio de Alfenas para apurar administrativamente as responsabilidades e circunstâncias da fuga.

Um perito da Polícia Civil foi até a unidade prisional para realizar as investigações. De acordo com o Delegado Regional de Alfenas, Márcio Bijalon, os detentos serraram as grades da cela, conseguiram chegar ao pátio externo e conseguiram fugir do presídio com o auxílio de uma corda.

Até o momento desta publicação, segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, nenhum dos presidiários havia sido recapturado.

*Com informações: G1 Sul de Minas