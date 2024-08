Oficina “Como ser MEI na prática” será realizada em Alfenas

Capacitação do Sebrae Minas esclarece dúvidas a respeito da formalização e da abertura de pequenos negócios. Inscrições já estão abertas

Foto: Prefeitura de Alfenas

No dia 13 de agosto, o Sebrae Minas promove a oficina “Como ser MEI na prática”, em Alfenas. A capacitação é gratuita e direcionada para pessoas interessadas em abrir o próprio negócio e para profissionais liberais ainda não formalizados. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas presencialmente na agência de atendimento da instituição ou pelo telefone (35) 3292-3696.

Durante a oficina serão abordados os benefícios e as obrigações para ser tornar microempreendedor individual (MEI). Entre os assuntos tratados estão preenchimento de notas fiscais eletrônicas, relatórios e declarações obrigatórios, contribuição previdenciária patronal (CPP), competências para a gestão do pequeno negócio, planejamento e controles administrativos.

“Essa é uma excelente oportunidade para as pessoas aprenderem tudo o que precisam sobre a abertura do próprio negócio. Além de enfatizar a importância da formalização, a oficina também vai ofertar conhecimentos práticos de como fazer a gestão da empresa gerando bons resultados”, afirma a analista do Sebrae Minas Adaiby Gonçalves.

Fonte: Sebrae Minas