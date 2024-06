Observatório Regional do Turismo visa impulsionar o setor no Sul de Minas

Além do lançamento do Observatório, o evento marca início do Programa de Capacitação Regional, voltado para a qualificação dos profissionais do turismo, e a criação de um Selo de Qualidade, que reconhecerá as melhores práticas no setor.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

No próximo dia 28 de junho de 2024, às 13h, o IFSULDEMINAS Campus Poços de Caldas será palco do lançamento do Observatório Regional do Turismo. Esta iniciativa, fundamental para o desenvolvimento e fortalecimento do turismo na região, contará com a presença de Prefeitos, secretários Municipais de Turismo e diversos parceiros do setor.

A criação do Observatório é uma ação do Circuito Turístico Caminhos Gerais, em parceria técnica com o Instituto Federal do Sul de Minas e com o apoio do Observatório do Turismo de Minas Gerais, da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo. Os principais objetivos do Observatório incluem o monitoramento em rede da atividade turística na região, incentivo à inovação, inteligência de mercado e fomento à pesquisa acadêmica em turismo. Isso será realizado por meio de levantamentos de pesquisas, dados, números e elaboração de indicadores, entre outras ações que visam o desenvolvimento sustentável do setor.

Além do lançamento do Observatório, o evento marcará o início de um Programa de Capacitação Regional, voltado para a qualificação dos profissionais do turismo, e a criação de um Selo de Qualidade, que reconhecerá as melhores práticas no setor.

O secretário de Turismo de Poços e vice-presidente do Circuito Turístico Caminhos Gerais, Israel de Souza Pereira, destacou a importância do alinhamento com o Estado para promover a valorização dos diversos aspectos que cada município possui, desde artigos culturais até gastronômicos, passando pelos potenciais turísticos e pelas histórias locais, incluindo os patrimônios históricos.

Israel também ressaltou que a adesão dos municípios ao Circuito Turístico Caminhos Gerais não só promove o fortalecimento das localidades, mas também impulsiona uma série de ações que beneficiam toda a região. “Os municípios que aderem ao Caminho Gerais são fortalecidos por diversas ações. Seja pela divulgação feita pelo Estado, seja pelo crescimento único da nossa região, todos os municípios se potencializam, se fortalecendo mutuamente, compartilhando informações e novidades”, destacou o secretário.

Um dos aspectos que contribuem significativamente para esse fortalecimento é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) turístico. Todos os municípios que fazem parte do Circuito Turístico Caminhos Gerais recebem consultoria e apoio da instituição responsável, resultando em um aumento expressivo do ICMS turístico. “Este ano, teremos um crescimento formidável no ICMS turístico. Passaremos de R$16.000 para quase R$85.000. Outros municípios menores, beneficiados pela lei Robin Hood, chegarão a receber mais de R$200.000, como é o caso do município de Campestre”, explicou o secretário.

Esse aumento no repasse de recursos por meio do ICMS turístico fortalece os municípios e os incentiva a investir em iniciativas de fomento e valorização turística da região. O Circuito Turístico Caminhos Gerais se destaca, portanto, como uma instituição comprometida em fortalecer o turismo local e impulsionar o desenvolvimento econômico e social dos municípios envolvidos.

O secretário enfatizou ainda o desejo de evoluir cada vez mais no propósito de criar novos roteiros turísticos na região e buscar alternativas tecnológicas e inovadoras para os municípios. “Queremos que todos os municípios da região evoluam junto conosco”, afirmou. Ele concluiu ressaltando que é fundamental aproveitar o momento especial vivido pelo turismo na região e garantir que Poços de Caldas e seus municípios vizinhos continuem se fortalecendo nesse setor tão vital para o desenvolvimento econômico e social da comunidade local.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas