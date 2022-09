Obras para construção da Avenida Faisqueira avançam, em Pouso Alegre

A Avenida Faisqueira deve beneficiar diretamente cerca de 35 mil pessoas que moram na região ligada à BR-459.

Fotos: Jonaan e Rafhael.

As obras para a construção da Avenida Faisqueira, em Pouso Alegre, seguem avançando. Nesta quinta-feira (8) foi iniciada a primeira etapa de asfaltamento da via que inclui 2.393,71 metros de pista dupla com largura de 32,20m.

“Nós estamos dando continuidade ao trabalho que já vinha sendo realizado e hoje é uma nova fase. Essa etapa de asfaltamento deve ser finalizada no final deste mês. A obra vai chegar até a primeira rotatória e depois até a Moisés Lopes Filho”, pontuou o Prefeito Cel. Dimas durante a visita ao local.

A Avenida Faisqueira deve beneficiar diretamente cerca de 35 mil pessoas que moram na região ligada à BR-459. “É uma obra de extrema importância que vai trazer maior mobilidade e segurança para a população de toda região e vai desafogar a Avenida Antônio Scodeler trazendo uma alternativa viária para o local”, destaca o Secretário Municipal Interino de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos, Renato Garcia de Oliveira Dias.

A via terá três braços de acesso à Avenida Antônio Scodeler, ciclovia, faixa verde, iluminação em LED e canteiro central. A previsão é que ela seja entregue no segundo semestre do próximo ano.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre.