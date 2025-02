Obras no Hospital do Câncer de Poços de Caldas seguem avançando

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Em Poços de Caldas, as obras do Hospital do Câncer – CETAS (Centro de Atendimento Avançado de Saúde – Oncologia e Nefrologia)seguem em ritmo acelerado e estão prestes a alcançar uma importante etapa. A construção do hospital, que representa um grande avanço para o atendimento oncológico e nefrológico na região, já chegou à última laje, com a cobertura sendo a última fase a ser finalizada.

Atualmente, as equipes estão concentradas na execução do reboco interno e na instalação do piso altonivelante, etapas que estão sendo realizadas com grande dedicação. Com isso, o Hospital do Câncer – CETAS está caminhando para a parte final da estruturação da parte civil, o que representa um marco importante para a obra.

O prefeito Paulo Ney, que tem acompanhado o andamento da obra falou sobre essa importante obra para a cidade. “O Hospital do Câncer é um sonho que está se tornando realidade para nossa cidade e região. Só quem teve um caso de câncer dentro da família sabe o quanto um tratamento especializado e de excelência é importante. Estamos cada vez mais perto de oferecer aos nossos cidadãos um centro de saúde que traga conforto, dignidade e qualidade no atendimento a quem tanto precisa.”

Este centro de saúde será fundamental para o atendimento especializado à população, oferecendo cuidados avançados nas áreas de oncologia e nefrologia, melhorando a qualidade de vida dos pacientes e a eficiência dos tratamentos. A conclusão dessa fase da obra permite que o projeto avance para os próximos estágios, que incluem a finalização das instalações e equipamentos.

A Prefeitura e os responsáveis pela obra continuam comprometidos em garantir que o CETAS seja entregue com a mais alta qualidade, proporcionando um ambiente acolhedor e moderno para o atendimento dos pacientes. A previsão é que o hospital contribua significativamente para o fortalecimento da saúde pública na região, oferecendo um serviço essencial para quem mais precisa.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas