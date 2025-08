Obras em rodovias no Sul do estado entram na reta final

Trechos da MG-350 e AMG-1915 passam por melhorias no pavimento e na sinalização

Foto: DER-MG

O Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) está finalizando as obras de revitalização de trechos de rodovias no Sul de Minas. As obras são executadas na MG-350 e na AMG-1915 e a expectativa é que todos os serviços sejam concluídos até o final de agosto.

As melhorias estão acontecendo em uma extensão total de 45 quilômetros, beneficiando cerca de 110 mil pessoas diretamente. As ações são realizadas por meio do contrato de conservação e manutenção permanentes do DER-MG.

Na MG-350, entre Marmelópolis e Delfim Moreira, as obras são executadas em uma extensão de 18,3 quilômetros. Nesta mesma rodovia, entre Delfim Moreira e Itajubá, os serviços abrangeram 15,3 quilômetros. O mesmo tipo de intervenção é executado em 9,7 quilômetros da AMG-1915, entre Delfim Moreira até a divisa de Minas com São Paulo.

Melhorias

As intervenções envolvem serviços de remendo profundo, fresagem e recapeamento do pavimento, implantação de nova sinalização, com pintura de faixas e instalação de tachas refletivas, poda e limpeza geral da faixa de domínio. Além disso, novas placas indicativas e de regulamentação serão instaladas nas vias.

Atualmente, as equipes do DER-MG se dedicam na conclusão das obras de drenagem e na instalação de sinalização da via.

O diretor-geral do DER-MG, Rodrigo Tavares, ressalta que as obras rodoviárias visam fortalecer a logística de transporte na malha viária mineira e proporcionar melhor qualidade de vida para as pessoas.

“O Governo do Estado está atento a importância de uma rede viária eficaz e vai continuar investindo de forma robusta no segmento nos próximos anos para que o desenvolvimento chegue a todas as regiões mineiras. Com boa infraestrutura, surgem novas atividades e a produtividade aumenta”, destaca.

As rodovias MG-350 e AMG-1915 são economicamente importantes para integração da malha rodoviária da região, pois além de ser a principal via de acesso aos municípios de Marmelópolis, Delfim Moreira e Itajubá, também é responsável pelo escoamento da produção rural das áreas em torno dos municípios. Também são importantes para o transporte de cargas e passageiros, pois fazem a ligação de São Paulo com Minas e a BR-381.

A moradora de Delfim Moreira, Marília Aparecida Nunes, comemora a recuperação da rodovia. Segundo ela, a obra vem em boa hora. “Eu moro aqui a vida inteira e vi o asfalto chegar há alguns anos. Foi uma alegria ficar longe da poeira e agora estamos presenciando a recuperação do trecho”, avalia.

Fonte: Agência Minas